Glöcklerkappenausstellung in Ebensee

In der Stocksporthalle der Union Ebensee werden am 6.1.2020 von 9 bis 17 Uhr die schönsten Glöcklerkappen der Ebenseer Passen präsentiert. Die Besucher haben dabei Gelegenheit, die unterschiedlichsten Formen, Verarbeitungstechniken und Motive aus nächster Nähe und in Ruhe zu betrachten.

Vertreter vieler Passen stehen für Auskünfte über dieses alte Brauchtum, das zum nationalen Verzeichnis des immateriellen Kulturerbe Österreichs gehört, zur Verfügung.

Bereits am Vortag können die Glöckerkappen der Union Ebensee Pass besichtigt werden (12 bis 16 Uhr). Organisator Martin Promberger und das Team der Sportunion Ebensee freuen sich auf Ihr Kommen!

Foto: privat