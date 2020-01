Information der kath. Pfarre Vöcklabruck

14. Februar – Tag der Liebenden – Einladung zu einer etwas anderen Feier der Liebe!

Der Hl. Valentin wird als Patron der Liebenden verehrt. Aus diesem Anlass werden in den letzten Jahren in immer mehr Pfarren Segensfeiern für Paare angeboten. Heuer bietet auch die katholische Stadtpfarre Vöcklabruck in Kooperation mit der Familienberatungsstelle BEZIEHUNGleben am Valentinstag, 14. Februar, um 19.00 in der Stadtpfarrkirche Vöcklabruck einen Segnungsgottesdienst für Paare an.

Eingeladen sind alle Paare in den verschiedensten Beziehungen und Lebenslagen, sich den Segen Gottes persönlich zusprechen zu lassen und Kraft für die Beziehung zu schöpfen! Musikalisch umrahmt wird die Feier vom Pilsbacher Chor. Und da Liebe auch durch den Magen geht, kann im Anschluss an die kirchliche Feier im Stadtcafé Vöcklabruck ein dreigängiges Valentinsmenü zum Preis von 15,80 gebucht werden. Tischreservierung: 07672/23462

Foto: Pfarre Vöcklabruck