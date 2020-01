Kabeldieb auf frischer Tat festgenommen

Die Polizei konnte vergangene Nacht einem Kabeldieb das Handwerk legen. Der Mann hatte sich Zugang zu einem Werksareal in Gmunden verschafft und dann Kupferkabel in handliche Stücke zerkleinert. Sein Handeln blieb nicht unbemerkt.

Am 7. Jänner 2020 gegen 22 Uhr brach ein 27-Jähriger in das Werksareal einer Firma in Gmunden ein. Er zerschnitt dort Kupferkabel in 50 Zentimeter lange Stücke. Im Anschluss versuchte er diese mit seinem Rucksack abzutransportieren. Zu dieser Zeit war das Gelände jedoch bereits von mehreren Polizeistreifen umstellt.

Nachdem der Mann vom Gelände aus bereits seine aussichtslose Situation erkannte, versuchte er noch sich seiner Beute zu entledigen und entleerte seinen Rucksack. Um 1:30 Uhr wurde er von den Beamten festgenommen.

Der Mann verhielt sich kooperativ und zeigte sich bei seiner ersten Einvernahme auch für zwei weitere gleichgelagerte Einbruchsdiebstähle geständig.