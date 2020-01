Neujahrsempfang in Schwanenstadt

Zum 21. mal lud Bürgermeister Kons. Karl Staudinger zum Neujahrsempfang in den Stadtsaal von Schwanenstadt ein.

Über 380 Besuchern aus Wirtschaft, Politik, Vereinsfunktionäre und Freunde folgten der Einladung von Bürgermeister Konsulent Karl Staudinger zum 21. Neujahrsempfang in den Stadtsaal von Schwanenstadt. Als Ehrengast des Abends konnte Bürgermeister Karl Staudinger Landeshauptmann a.D. Dr. Josef Pühringer begrüßen, der eine sehr unterhaltsame Rede führte und dem Publikum unter anderem verriet, was ihn mit Bürgermeister Kons. Karl Staudinger schon seit 50 Jahren freundschaftlich und politisch verbindet. War es anfänglich die gemeinsame Zeit in der Jungen ÖVP in der Josef Pühringer Landesobmann und Karl Staudinger Gründungsobmann in Schwanenstadt war und damit die politische Laufbahn im Jahre 1967 für beide begonnen hat. Politisch begannen beide ihre Ämter im Jahre 1995 als Josef Pühringer Landeshauptmann und Karl Staudinger Bürgermeister wurden und sie sich dadurch sehr oft auf verschiedenen Ebenen getroffen haben.

Ebenfalls unter den Gästen befanden sich: Bezirkshauptmann Dr. Martin Gschwandtner, Direktor Mag. Franz Flotzinger vom Oö. Gemeindebund, Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayr, Bezirks-Feuerwehrkommandant Wolfgang Hufnagl und der ehemalige Landesjägermeister Josef Brandmayr. Auch zahlreiche Bürgermeisterkollegen und -kolleginnen aus der Umgebung befanden sich unter den Gästen.

Sichtlich stolz berichtete Kons. Karl Staudinger im Interview mit der Moderatorin Birgit Brunsteiner über die im Jahr 2019 abgewickelten Projekte und erwähnte den stetig voranschreitenden Wohnbau in Schwanenstadt, die neue Fassadenbeleuchtung bei den Stadtplatzhäusern, die Fertigstellung des Gesundheitszentrums im Rainerpark durch die Familie Kaiserlehner, den Neubau der fünften Kinder- gartengruppe in der Linzer Straße, die Baumaßnahmen im Bereich des Musikerheimes und den Einbau des Personenliftes im Rathaus, womit die gesamte Verwaltung barrierefrei zu erreichen ist. Weiters sprach Bürgermeister Karl Staudinger zu den wichtigen Themen, die die Gemeinde in den nächsten Jahren beschäftigen werden, allen voran der Neubau des Seniorenheimes, dessen Baustart schon im Jänner stattfinden wird, damit eine Übersiedlung im Sommer 2021 erfolgen kann.

Auf die Bühne zu einer Interviewrunde wurden von Moderatorin Birgit Brunsteiner außerdem noch die neue Zahnärztin in Schwanenstadt Dr.med. Karin Reichenfelser, der neue Augenfacharzt OA Dr. Ernst Dragosits, Vizebürgermeister Mag. Markus Fischer und Rene Kiefer von der Firma Airworx gebeten.

Eine Abordnung der Stadtkapelle Schwanenstadt sorgte für den passenden musikalischen Rahmen. Im anschließenden gemütlichen Teil waren alle Gäste zu Party-Würstl von der Firma Hütthaler und Süssigkeiten von der Firma Guschlbauer, Bier von der Brauerei Grieskirchern und herrlichen Weinen eingeladen.

Wie jedes Jahr wurde der Bürgermeister-Neujahrs-Empfang vom engagierten Team der Familie Staudinger organisiert und die Gäste perfekt versorgt, sodass diese bis spät in die Nacht hinein den wunderbaren Abend genießen konnten.

Foto: Klein Helmut