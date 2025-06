Am Mitt­woch, dem 11. Juni, fand im Hotel Grand Eli­sa­beth der Busi­ness Brunch von Frau in der Wirt­schaft Gmun­den statt. Die Ver­an­stal­tung bot Unter­neh­me­rin­nen und Geschäfts­frau­en eine her­vor­ra­gen­de Gele­gen­heit, sich in einer ent­spann­ten und inspi­rie­ren­den Atmo­sphä­re zu ver­net­zen und auszutauschen.

Der Tag begann mit einer Betriebs­be­sich­ti­gung des Grand Eli­sa­beth. Die Teil­neh­me­rin­nen erhiel­ten exklu­si­ve Ein­bli­cke hin­ter die Kulis­sen und konn­ten sich von der erst­klas­si­gen Aus­stat­tung und dem her­vor­ra­gen­den Ser­vice überzeugen.

Im Anschluss an die Besich­ti­gung erwar­te­te die Gäs­te ein exqui­si­ter Brunch, der kei­ne kuli­na­ri­schen Wün­sche offen­ließ. Das Netz­wer­ken stand im Mit­tel­punkt der Ver­an­stal­tung. In locke­rer Run­de konn­ten neue Kon­tak­te geknüpft und bestehen­de Geschäfts­be­zie­hun­gen ver­tieft wer­den. Die Teil­neh­me­rin­nen nutz­ten die Gele­gen­heit, sich über aktu­el­le The­men aus­zu­tau­schen und wert­vol­le Impul­se für ihre unter­neh­me­ri­sche Tätig­keit zu gewinnen.

„Der Busi­ness Brunch im Grand Eli­sa­beth war ein vol­ler Erfolg und wird sicher­lich als High­light im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der von Frau in der Wirt­schaft Gmun­den in Erin­ne­rung blei­ben“, so Ing.in Clau­dia Hin­din­ger, Bezirks­vor­sit­zen­de von Frau in der Wirt­schaft Gmunden.