Neujahrsempfang Vöcklamarkt

Gäste aus Politik, Wirtschaft, Ehrenamt und dem öffentlichen Leben hatte Bürgermeister Josef Six zum Neujahrsempfang am 24. Jänner 2020 beim Gasthaus Fellner in Vöcklamarkt geladen. Mehr als 300 BesucherInnen waren heuer wieder der Einladung gefolgt.

Mit treffenden Texten führte Gemeinderat Alois Six souverän durch das gewohnt abwechslungsreiche Programm. Beim ersten Programmpunkt „Generationenwechsel im Gemeindeamt“ stellte Bürgermeister Six gemeinsam mit der Gemeindebediensteten Daniela Schiemer die neuen Gesichter im Marktgemeindeamt Vöcklamarkt vor. Nachdem im vergangenen Jahr einige Pensionierungen über die Bühne gingen, bringen nun fünf neue Vertragsbedienstete frischen Wind in den Gemeindeamtsalltag.

Wie gewohnt wurde anhand eines Fotorückblicks das Jahr 2019 noch einmal vor den Vorhang geholt. Gemeinderätin Christine Pötzelsberger blickte auf Veranstaltungen, Auszeichnungen, Projekte und vieles mehr zurück. Abschließend gab Bürgermeister Josef Six noch einen Einblick in das neue Jahr 2020, bei dem unter anderen das Projekt „Gemeindeamt & Haus der Gesundheit“ in den Fokus gerückt wurde.

Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgte die Marktmusikkapelle Vöcklamarkt unter der Leitung von Kapellmeister Franz Schiestl.

Bürgermeister Josef Six blickt positiv in das neue Jahr 2020.

Foto: Michael Steiner-Schweißgut