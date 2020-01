Raubüberfall auf Supermarkt in Vöcklabruck

In Vöcklabruck ist es Samstagnachmittag zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Supermarktfiliale gekommen. Der Täter konnte nach einer Stunde festgenommen werden.



Gegen 15:15 Uhr hat ein bislang vorerst unbekannter Täter die Supermarktfiliale in Vöcklabruck betreten. Der Mann bedrohte die Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Nach dem Überfall flüchtete der Täter zu Fuß”, so die Polizei in einer ersten Information.

Die Polizei konnte den Täter, welcher unter anderem eine auffällige Tätowierung im Gesicht aufwies, etwa eine Stunde nach dem Überfall stellen und festnehmen, wie sie per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt.

Die Polizei fahndete mit allen verfügbaren Kräften, einschließlich Polizeihubschrauber, Polizeihund und den Einsatzkräften der Cobra nach dem bewaffneten Täter. Verletzt wurde niemand.

Infos & Bildquelle: laumat.at / Matthias Lauber