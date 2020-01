Schnelle Finanzer holten “Gold” und 2 mal “Bronze”

Bei den Bundestitelkämpfen der Finanz im alpinen Skilauf am gestrigen Freitag in Hinterstoder gewann Andrea Wagner (Finanzamt Gmunden/ Vöcklabruck) in der Damenklasse II b mit 2,56 sec. Vorsprung vor Christa Woschanek (Kärnten) den Riesentorlauf in 2 Durchgängen auf der Hannes Trinkl- Rennstrecke. 2018 musste sich die Amtsdirektorin bei der vorhergehenden BM auf der Bürgeralpe in Mariazell noch mit „Silber“ begnügen. Ihre Amtskollegin Margot Pamminger (Vöcklabruck) landete auf Platz 6. Ex- „Gmundner“ Littringer entschied das „Hofräte-Duell“ klar für sich!

Gmundens früherer Vorstands-Stellvertreter Hofrat Dr. Walter Littringer (jetzt Leiter des FA Kirchdorf-Perg- Steyr) sicherte sich in der AK III a beim Riesentorlauf in 2 Durchgängen auf der Hannes Trinkl Rennstrecke Rang 3. Damit wiederholte der „schnellste Hofrat Oberösterreichs “ wie schon 2018 bei dem Bundesmeisterschaften in Mariazell „Bronze“ und distanzierte gleichzeitig im Vergleich der Behördenleiter Hofrat Mag. Michael Leitner, (Vorstand des FA Braunau-Ried-Schärding) , den Siebtplatzierten der AK II b, um fast 6 Sekunden. Amtsdirektor Christian Gruber (Standort Steyr) „bestätigte“ mit Rang 3 in der AK II a seinen Podestplatz 2018. 108 AthletInnen gingen an den Start.

Im Anhang (Foto: Ingrid SCHACHINGER): „Walter Littringer holte wieder „Bronze“!