Schutzengel am Beifahrersitz – Sturz in Bach endet glimpflich

Ein Schutzengel dürfte wohl auf dem Beifahrersitz des Lenkers gesessen sein, nur so kann man sich den glimpflichen Ausgang des Verkehrsunfalles im Weißenbachtal heute Nacht erklären.

Aus bisher unbekannter Ursache kam ein Lenker mit seinem PKW im Weißenbachtal von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er neben einer Leitschiene vorbei und stürzte ins Bachbett. „Der Lenker hatte unwahrscheinliches Glück, dass er unverletzt aus seinem Wagen gestiegen ist“, stellt Einsatzleiter ABI Jochen Eisl fest. „Denn wäre er in seinem Fahrzeug eingeschlossen gewesen oder verletzt sitzen geblieben, hätte den Unfall vermutlich lange niemand bemerkt.

Fahrzeugbergung im dichten Schneetreiben

Um 23:12 Uhr wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mitterweißenbach zu diesem Einsatz alarmiert. Es herrschten tief winterliche Verhältnisse bzw. dichtes Schneetreiben. Beim Eintreffen wurde die Unfallstelle abgesichert. Da für die Fahrzeugbergung ein Kran notwendig war, wurde das schwere Rüstfahrzeug der Hauptfeuerwache Bad Ischl nachalarmiert.

Feuerwehrleute mussten ins kalte Wasser

Um das Fahrzeug aus dem Bach heben zu können, mussten die Rundschlingen am Fahrzeug befestigt werden. Die freiwilligen Helfern mussten dazu in den Bach steigen. Im Anschluss wurde das Fahrzeug mit dem Kran des schweren Rüstfahrzeuges aus dem Bach gehoben.Die ausgetretenen Betriebsflüssigkeiten band man mittels Ölbindemittel.

Am Glöcklertag ist Einiges los bei den Ischler Feuerwehren

Am Glöcklerlauf nehmen die Passen der Feuerwachen Reiterndorf, Sulzbach und Rettenbach-Steinfeld-Hinterstein teil. Sie sind in ihren Ortschaften bzw. nach 17:00 Uhr im Stadtgebiet anzutreffen. Die Hauptfeuerwache Bad Ischl ist wiederum am Sparkassenplatz, gemeinsam mit dem Roten Kreuz Bad Ischl, mit einem Bosnastand vertreten. Um 15:00 Uhr beginnt der Glühweinstand der FW Reiterndorf, welcher vor ihrer Zeugstätte aufgebaut wird.

Quelle: FF Bad Ischl