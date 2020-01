Seniorenbund – Kripperlroas in Ebensee

Das Salzkammergut galt seit jeher als Krippenlandschaft. So entwickelte sich im 18 Jahrhundert insbesondere in Ebensee ein neuer Krippentypus, die „Ebenseer Landschaftskrippe“. Vom 26.Dezember bis 2. Jänner können diese Krippen die teilweise ein Alter von 200 Jahren aufweisen, im Rahmen einer „Kripperl-Roas“ im Heimatmuseum, in der Kirche aber auch in Privathäusern besichtigt werden.

Und diese Möglichkeit nutzte auch eine Gruppe des Bad Ischler Seniorenbundes. Die Fahrt nach Ebensee erfolgte mit der Eisenbahn. Ab dem Bahnhof wurde dann in einer halbstündigen Wanderung in die Kohlstatt der frischen Ebenseer Luft genossen! Vier Krippenbesuche waren geplant: bei Familie Daxner und bei Spiesberger Rosa (Wasna Krippe) nahe der Feuerkogel-Talstation.

Bei Max Höllmoser in der Langbathstraße gab es, neben der Krippe, auch noch zahlreiche Glöcklerkappen zu bestaunen. Und bei Familie Reisenbichler wurde dann auch noch die „Loidl Krippe“ besucht. Bei allen vier Krippen gab es ausführlicher Erklärungen von den Besitzern. Da bis zur Heimfahrt noch Zeit blieb, wurde auch noch der großen Krippe in der Pfarrkirche ein Besuch abgestattet.

Vorschau:

Der nächste Ausflug findet am Mittwoch, 12.Februar 2020 statt und dieser geht nach Großarl. Hier steht eine Pferdeschlittenfahrt am Programm. Bei der Hinfahrt gibt es in St.Johann im Pongau eine Führung im „Pongauer Dom“. Anmeldung bei Fa. Kalteis/Sklona (Schröpferplatz). Kosten für Bus, Pferdeschlitten und Führung: Euro 46,50. Abfahrt vom Busterminal um 09:00 Uhr

Foto: privat