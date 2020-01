Stadtmeisterschaft im Tischtennis 2020

Die Tischtennis-Stadtmeisterschaft hat in Laakirchen lange Tradition, sie wurde am Samstag, 18. Jänner 2020 bereits zum 41. Mal in Kooperation mit ASKÖ Steyrermühl ausgerichtet. In der Sporthalle Laakirchen kämpften knapp 50 Teilnehmer in 9 verschiedenen Klassen um die begehrten Medaillen und den Wanderpokal.

Bei den Schüler-Bewerben am Vormittag siegte in einem sehr spannenden, hochwertigen Finale Lukas Mössl nach 5 Sätzen über Daniel Bachkönig, der Sieg in der Klasse Schüler weiblich ging an Hannah Leeb-Feichtinger. Ferdinand Miglbauer gewann den Schüler B Bewerb und im Doppel setzte sich die Paarung Manuel Pirerfellner/Jan Breitenauer durch. Die gute Stimmung in der Halle und der Applaus der begeisterten Eltern trug sicherlich dazu bei, dass die Schüler mit vollem Einsatz spielten und hochklassige, schöne Ballwechsel zeigten.

Im Hauptbewerb am Nachmittag setzte sich im Finale des Herren A-Bewerbes in einem hochklassigen Spiel heuer Gerald Zehetner gegen Hannes Ohrlinger durch, der 3. Rang ging an Lukas Huber und Stefan Neuhofer. Den B-Bewerb gewann Christian Schallmeiner vor dem Vorjahres-Stadtmeister Karl Kronberger. Über den Sieg im Doppel-Bewerb freuten sich Christian Schallmeiner/Jürgen Blach, bei den Senioren siegte Hannes Ohrlinger und den Hobby-Bewerb gewann Harald Zauner.

Bei den Siegerehrungen bedankten sich Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger und Sportreferent Dietmar Mottl bei Turnierleiter Walter Neuhofer und seinem Team für die gute Organisation und Zusammenarbeit mit dem Sportreferat der Stadtgemeinde Laakirchen und zeigten sich von den gebotenen Leistungen sehr beeindruckt.

Weitere Ergebnisse und Fotos auf www.laakirchen.at

Foto: privat