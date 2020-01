Starker Start in die Saison 2019/20

Die ASKÖ Dachstein West Bad Goisern hat mit Rosa Bauer (Jg. 2012), Felix Hörhager (Jg. 2009), und Anton Bauer (Jg. 2008) drei FixstarterInnen im OÖ Kids Cup und die letzten Ergebnisse haben gezeigt, dass in dieser Saison noch Vieles möglich ist.

Rosa Bauer hat bei Ihrer Prämiere im Landescup, nach einer tollen Fahrt, gleich vom obersten Podesttreppchen herunterlachen dürfen. Ihre männlichen Pendants lieferten vergangen Freitag, beim Nachtslalom in St. Georgen am Walde, ebenso Spitzenleistungen ab. Felix Hörhager übernahm mit seinem zweiten Rang die Gesamtführung seines Jahrganges in der Cupwertung und Anton Bauer kämpfte sich mit zwei Husarenritten, bei einer pickelharten Piste auf den 3. Platz.

Aber auch die Platzierungen der anderen Salzkammergutgemeinden dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Beim Nachtslalom strahlten nicht weniger als acht Salzkammergütler in der jeweiligen Altersklasse vom Podest. 1. Platz: Leni Beer (Jg. 2011) / SC Dachstein, Thomas Posch (Jg. 2008) / ASKÖ Gosau; 2. Platz: Anja Gamsjäger (Jg. 2018) / SC Dachstein; 3. Platz: Malia Höll (Jg. 2009) / SC Dachstein, Leo Beer (Jg. 2010) / SC Dachstein

Das nächste Rennwochenende des OÖ Kids Cup steht mit zwei Veranstaltungen am 08. Und 09.Februar 2020 am Programm. Wir dürfen gespannt sein!

Foto: ASKÖ Dachstein West Bad Goisern