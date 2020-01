Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Wie die Polizei jetzt bekannt gibt, sollen zwei bislang unbekannte Täter am 21. Dezember 2019 gegen 3:25 Uhr vor einem Geldinstitut am Stadtplatz in Schwanenstadt einen 28-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck durch einen Beinfeger zu Sturz gebracht und auf ihn eingetreten haben.

Das Opfer erlitt Brüche und Bänderrisse am rechten Fuß und befindet sich seit dem Vorfall im Krankenstand. Ein Zeuge konnte ein Foto machen. Zu sehen ist das Opfer auf dem Boden kniend, die beiden Täter stehen vor ihm. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete nun die Veröffentlichung der Lichtbilder an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwanenstadt unter 059133/4172.

Fotos: Privat