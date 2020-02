Am Samstag, 14. März 2020 finden in der REVA Halle die Vöcklabrucker Eisstock Stadtmeisterschaften statt. Die Meisterschaften finden ausschließlich mit Birnstöcken statt. Beginn ist um 7.30 Uhr, Anmeldungen am Stadtamt Vöcklabruck, Telefon 07672 / 760217.

Foto: Stadtamt Vöcklabruck