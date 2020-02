Arbeitsreicher Wochenbeginn für die Gmundner Feuerwehr

Der Montag sollte für die Kameradinnen und Kameraden der FF Gmunden zum einem arbeitsintensiven Wochenbeginn werden.

Nach einem medizinischen Notfall forderte das Rote Kreuz gegen 13:00 Uhr die Freiwillige Feuerwehr zur Unterstützung in die Satoristraße an. Eine Patientin musste aus ihrer Wohnung im ersten OG mit der Drehleiter so schonend als möglich herunter gehoben werden.

Weiter ging es dann um 17:00 Uhr – es galt einen Wasserschaden in der Mauergasse abzuarbeiten. Mit Tauchpumpen und Wassersauger wurde gegen die Wassermassen vorgegangen.

Schlussendlich – als vermeintlicher Vorbote zum anrückenden Sturmtief – wurde die FF Gmunden um 00:30 zu einem Sturmschaden in den Cumberlandpark alarmiert.

Ein größerer Baum ist in der Nähe eines Wohnhauses auf einen Parkplatz gestürzt – leider auch auf die sechs dort geparkten Fahrzeuge. Nicht aber der Sturm war der Auslöser des Einsatzes, sondern der schlechte Zustand des Wurzelstockes, der dem Baum absolut keinen Halt mehr im Boden geben konnte. (Quelle & Fotos: FF Gmunden)