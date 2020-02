ASKÖ Landesmeisterschaften Ski Alpin

ASKÖ Dachstein West Bad Goisern mit 17 Stockerlplätze

Am 02.02.2020 fanden in der Gosau / Hornspitz die ASKÖ Landesmeisterschaften 2020 statt. Die ASKÖ Dachstein West Bad Goisern war bei diesem „Rennen um die Ecke“ mit 24 Athletinnen und Athleten vertreten und räumte, in wahrsten Sinne des Wortes, gehörig ab.

Bei frühlingshaften Temperaturen konnten in den verschiedensten Altersklassen 17 Stockerlplätze erobert werden, wobei 10 davon in Gold glänzten und mit Andrea Pomberger auch die Tageschnellste bei den Damen aus Goisern kam.

Sektionsleiter Klaus Kain war mit seiner Mannschaft sichtlich zufrieden und obendrauf strahlten auch seine zwei „Mädls“ (Gattin Daniela und Tochter Kristin) vom obersten Siegertreppchen.

Foto: privat