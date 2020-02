Auracher Faschingsumzug

In traditioneller Weise findet in einem jeden Schaltjahr in Aurach am Hongar ein Faschingsumzug statt. Daher lädt auch 2020 die Freiwillige Feuerwehr alle Narren und Faschingsfans zum Umzug am Faschingssamstag den 22.02.2020 recht herzlich ein.

Die Anmeldung für teilnehmende Wagen erfolgt unter www.ff-aurach.net. Umzugsbeginn ist um 14:00 Uhr, Aufstellung der Wagen um 13:00 beim Auracher Freibad.

Der Umzug führt über den Gemeindeplatz zum Feuerwehrhaus, wo es im Anschluss eine Aftershowparty gibt. Für Tanzmusik sorgen DIE GICHTIS im Feuerwehrhaus und DJ MIKE CROSSER supported by AXEL STRIKER für Partymusik im Bauhof.

Die Freiwillige Feuerwehr Aurach am Hongar freut sich über zahlreiche Besucher.

Der Reinerlös dient zur Erhaltung der Schlagkraft!