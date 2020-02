Badminton Union Ohlsdorf setzt sich auf Rang zwei

Am letzten Samstag traf die Ohlsdorfer Badmintonmannschaft in Wien auf den direkten Konkurrenten um Platz zwei, VRC Wien. Um die Wiener auf Distanz zu halten, musste zumindest ein Unentschieden erreicht werden. Die Ohlsdorfer riskierten bei den Herrendoppel eine neue Aufstellungsvariante, was sich bezahlt machte. Sie gewannen beide Doppel. Auch das Damendoppel war eine klare Sache für die Gäste. Nachdem Florian Baumgartner sein Einzel sicher gewann, war das Minimalziel schon erreicht.

Dann kam etwas Sand ins Getriebe. Lukas Rebhandl, Tobias Baumgartner und Kathi Hochmeir konnten den Sack nicht zumachen und verloren knapp ihre Einzel, sodass die Wiener auf 3:4 herankamen. Im abschließenden Mixdoppel stellten dann aber Michael Schausberger und Kathi Hochmeir den 5:3 Sieg für Ohlsdorf sicher. Die Wiener hätten zwar im letzten Spiel gegen den überlegenen Tabellenführer BSC 70 Linz noch die theoretische Chance mit einem Kantersieg (8:0 oder 7:1) an Ohlsdorf vorbeizuziehen. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass sich die Linzer hier noch eine Blöße geben werden.

Die zwei Aufsteiger in die 1. Bundesliga werden nun in einem Play Off zwischen Feldkirch, Klagenfurt (die letzten zwei der ersten Liga), BSC 70 Linz und voraussichtlich Ohlsdorf (1. und 2. der zweiten Liga) ermittelt. Die Ohlsdorfer müssten zuerst zu zwei Auswärtsspielen (Linz und Klagenfurt) und dann am 28. April zu einem Heimspiel gegen Feldkirch antreten. Für die Ohldorfer ist es das erste Mal, dass sie an diesem Turnier teilnehmen können und die Spieler werden sich nun intensiv darauf vorbereiten.

Foto: Norbert Karrer