Generationswechsel im Gemeindevorstand

Bei der letzten Gemeinderatssitzung kam es in Traunkirchen zu einem Wechsel an der Spitze der Bürgerliste „LiFT“. Die Vereinsobfrau Karin Grömer folgte Mag. Hannes Kofler als Gemeindevorständin nach. Eigentlich war der Wechsel bereits zur Mitte der aktuelle Gemeinderatsperiode geplant, auf Grund von einigen längeren Projekten wurde er aber erst zu diesem Jahreswechsel vollzogen.

Mit diesem Schritt will die „Liste für Traunkirchen“ in Zukunft ihren Fokus vermehrt auf Kulturthemen richten. Die anstehenden Jubiläen von 1000 Jahre Kloster und 400 Jahre Jesuiten, das Museumsprojekt von Archekult und natürlich die Teilnahme an der Europäischen Kulturhauptstadt 2024 bieten hierfür ein breites Betätigungsfeld.

Foto: privat