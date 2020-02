Jahreshauptversammlung der Laufgemeinschaft St. Wolfgang

Obmann und Vorstand einstimmig wiedergewählt

Am Samstag, dem 01.02.2020, hielt die Laufgemeinschaft St. Wolfgang im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthaus Rosenstüberl in Strobl einen Rückblick auf das vergangene Jahr ab. Obmann Werner Haas durfte zahlreiche Vereinsmitglieder und Gäste begrüßen. Nach den einleitenden Worten des Obmanns berichtete Kassierin Brigitte Mayrhofer über die Finanzen des Vereins. Die Kassierin wurde im Anschluss an den Bericht der Kassaprüfer von der Versammlung entlastet. Daraufhin blickte die Jugendbetreuerin Andrea Haas auf das vergangene Jahr zurück.

Besonders wichtig sei, dass sich die Kinder bewegen und sportlich betätigen und durch die Kinderlaufgruppe leiste die LG St. Wolfgang einen wichtigen Beitrag zu mehr Gesundheit. Anschließend berichtete Website-Betreuer Georg Wieser über die Zugriffe und den Auftritt auf der Homepage. Über diese würde mittlerweile auch die ganze Anmeldung des Schafberglaufs abgewickelt. Im Anschluss daran folgte der Bericht des Obmann-Stellvertreters. Gerhard Mayrhofer berichtete über die 42 Lauftreffs im vergangenen Jahr und gab bekannt, dass kontinuierlich viele Mitglieder teilnahmen. Zudem bedankte er sich außerordentlich beim Obmann für die gute Arbeit im Sinne des Vereins.

Anschließend folgte der Bericht des Obmannes Werner Haas mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr. Der Vereinschef bedankte sich zuerst für die zahlreiche Teilnahme an der Jahreshauptversammlung. „Vor allem bedanken möchte ich mich auch bei meinem Vorstand für die Arbeit, die das ganze Jahr über geleistet wird, und bei meiner Familie, die mich in der Aufgabe tatkräftig unterstützt.“, so der Obmann. Darauf folgten die Aktivitäten im Jahr 2019. Neben den wöchentlichen Lauftreffs standen zahlreiche sportliche, kulturelle und gesellschaftliche Punkte am Programm. Zudem wurde wieder in neue Laufbekleidung zur Erweiterung des Sortiments investiert. Werner Haas bedankte sich vor allem bei den vielen Helferinnen und Helfer, ohne die ein Schafberglauf oder ein Wolfgangseelauf sicherlich nicht möglich wären, vor allem auch beim Organisator des Wolfgangseelaufes Franz Sperrer. Besonders erfreulich seien auch die Teilnahmen und die zahlreichen Siege der Mitglieder an außerordentlich vielen sportlichen Bewerben. Auch für 2020 steht bereits ein neues Programm, welches wieder viele Aktivitäten vorsieht.

Darauf übergab der Obmann die Vorsitzführung an den Bürgermeister, welcher die Neuwahl des Vorstandes durchführte. Obmann Werner Haas, Obmann-Stellvertreter Gerhard Mayrhofer, Schriftführerin Margret Salaba und Kassierin Brigitte Mayrhofer wurden einstimmig in ihren Funktionen bestätigt. Der Obmann dankte für das Vertrauen und ernannte weitere Mitglieder des erweiterten Vorstandes. Zur Jugendbetreuerin wurde Andrea Haas, zum Organisationsleiter Franz Sperrer, zum neuen sportlichen Leiter Markus Schmalnauer, zum Website-Betreuer Georg Wieser und zur Kommunikationsbeauftragten Margareta Trausinger ernannt.

Anschließend an die Neuwahl wurden die Neumitglieder – 17 an der Zahl – im Verein begrüßt. „Es freut mich, dass sich jedes Jahr so viele neue Mitglieder für unseren Verein interessieren. Es war uns immer besonders wichtig, dass die Laufgemeinschaft ein Verein für alle bleibt und nicht nur für Spitzenathleten. Jede und jeder ist ein wichtiger Teil unseres Vereins“, betonte Haas. Im Anschluss erfolgten die Ehrungen verdienter Mitglieder des Vereins. Es gab Ehrungen für außerordentliche sportliche sowie ehrenamtliche Verdienste für den Laufverein. Zudem wurden erstmals langjährige Mitglieder des Laufvereins geehrt und erhielten Medaillen für 25-, 30- und 35 Jahre Mitgliedschaft bei der LG St. Wolfgang.

Bei den Gastansprachen gratulierte auch Bürgermeister Franz Eisl den Geehrten herzlich. Er bedankte sich weiters für die Einladung, die großartigen Berichte sowie die zahlreichen Leistungen der Laufgemeinschaft, unter anderem die Organisation des Schafberglaufes sowie die Mitarbeit beim Wolfgangseelauf. Wichtig sei eben, dass auch der Spaß und die Gesellschaft im Verein nicht zu kurz kommen würden und dies sei in der Laufgemeinschaft eindeutig der Fall. Nach dem Punkt Allfälliges ging die Versammlung in den gemütlichen Teil des Abends über. Obmann Werner Haas danke dabei nochmals den Gastgebern des Gasthauses Rosenstüberl für die ausgezeichnete Bewirtung.

Foto: LG St. Wolfgang