Ein 46-jäh­ri­ger Auto­fah­rer kam am Frei­tag­mit­tag mit sei­nem Fahr­zeug auf der Post­alm­stra­ße von der Fahr­bahn ab. Der Len­ker des Por­sche Car­rera GT und sei­ne Bei­fah­re­rin wur­den ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht. Die bei­den aus Sin­ga­pur stam­men­den Insas­sen kamen laut orf.at mit leich­ten Ver­let­zun­gen davon.

Unfall in Linkskurve

Am Frei­tag, dem 11. Juli 2025, ereig­ne­te sich gegen Mit­tag auf der Post­alm­stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall. Ein 46-jäh­ri­ger Len­ker war mit sei­nem Sport­wa­gen von Strobl kom­mend in Rich­tung Abten­au unter­wegs. In einer Links­kur­ve ver­lor der Mann die Kon­trol­le über das Fahr­zeug und kam von der Fahr­bahn ab.

Fahrzeug bleibt in Baumreihe hängen

Der Pkw stürz­te eini­ge Meter über eine Böschung und blieb schließ­lich in einer Baum­rei­he hän­gen. Nach­kom­men­de Auto­fah­rer hiel­ten sofort an und befrei­ten den Len­ker sowie sei­ne gleich­alt­ri­ge Bei­fah­re­rin aus dem Fahrzeugwrack.

Verletzungen unbestimmten Grades

Bei­de Insas­sen wur­den unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und vom Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Ein mit dem Len­ker durch­ge­führ­ter Alko­test ver­lief negativ.

Quel­le: LPD OÖ / Fotos:FF Strobl