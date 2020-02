MitarbeiterInnen des Salzkammergut Klinikum in neuen Leitungsfunktionen

Am Freitag den 21.02.20 wurden in der Unternehmensleitung der OÖ Gesundheitsholding (OÖG) 35 neue Führungskräfte der OÖG-Kliniken und -Ausbildungseinrichtungen feierlich in ihre neuen Funktionen eingeführt. Als Zeichen der Wertschätzung gratulierte Gesundheitslandesrätin Landeshauptmann-Stv.in Mag.a Christine Haberlander jeder einzelnen Mitarbeiterin/jedem einzelnen Mitarbeiter persönlich.

Foto: OÖG