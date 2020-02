Mopedauto und Milchtransporter in Altmünster kollidiert

Einen Schwerverletzten forderte Montagvormittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Milchtransporter und einem Mopedauto auf der Großalmstraße in Altmünster.

Ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am 10. Februar 2020 gegen 9:45 Uhr mit einem Lkw auf der L544, Großalmstraße von Steinbach am Attersee Richtung Neukirchen. Zur selben Zeit lenkte ein 72-Jähriger sein vierrädriges Leichtkraftfahrzeug auf der L544 in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Auf Gegenfahrbahn geraten

Aus bisher unbekannter Ursache kam der 72-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Lkw. Durch den Zusammenstoß kam der Lkw von der Fahrbahn ab, kippte aufgrund einer leichten Böschung um und kam seitlich liegend zum Stillstand.

Durch die Wucht des Anpralles wurde das Leichtkraftfahrzeug in die angrenzende Wiese geschleudert. Der Lenker des Mopedautos musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Milchtransporter stürzte nach dem Unfall über die Straßenböschung und kippte um. Der Lenker konnte sich selbst befreien. Die Feuerwehr stand bei den Aufräumarbeiten im Einsatz.

Für die Bergung des verunfallten Milchtransporters wurde ein Spezialbergeunternehmen angefordert. Die Großalmstraße war rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt und muss gegen Mittag vermutlich für die Dauer der LKW-Bergung erneut gesperrt werden.

