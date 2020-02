Polys aus Vöcklabruck erfolgreich

Drei Polys aus dem Bezirk Vöcklabruck erreichen Finale des ÖGJ-Poly-Hallenfußballturniers – 16 Teams kämpfen am 4. März um den Landesmeistertitel

Spannende Spiele und viele Tore sahen die Besucher im Sportzentrum Traun bei der Vorrunde des schon traditionellen Hallenfußballturniers der Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) Oberösterreich. Die Polytechnischen Schulen Vöcklamarkt, Schwanenstadt und St. Georgen konnten sich dabei als drei von 16 Mannschaften für das Finalturnier am 4. März qualifizieren, das ab 9 Uhr ebenfalls in Traun stattfindet. Dabei wird der oberösterreichische Landesmeister unter den Polytechnischen Schulen gekürt.

„Wir freuen uns, dass die Teams mit so tollem Engagement ans Werk gegangen sind und das Turnier ohne gröbere Verletzungen über die Bühne gegangen ist“, sagt der Vorsitzende der ÖGJ Oberösterreich, Josef Rehberger.

Für das Finale qualifiziert haben sich:

Linz-Urfahr, Linz 1, Leonding, Traun, Enns, Steyr, Sierning, St. Georgen, Vöcklamarkt, Schwanenstadt, Wels, Mattighofen, Braunau, Gramastetten, Freistadt, Bad Leonfelden.

Foto: privat