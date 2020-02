Riesen Wirbel um die Traunseetram

“Harsche Kritik an der Strassenbahn” haben die OÖ Nachrichten und der ORF in den vergangenen Tagen getitelt. Hintergrund ist ein Rohbericht des Bundesrechnungshofs. Darin heißt es, es würden nur 9 Fahrgäste im Schnitt im Zug sitzen und die Kostenanalyse sei falsch berechnet worden. Wir haben beim Geschäftsführer der Betreiberfirma Stern & Hafferl Verkehr Ing. Günter Neumann nachgefragt.

Was sagen Sie zu diesem Bericht und zur Berichterstattung?

“Ich kenne den Bericht nicht. Es ist ein vertraulicher Bericht. Es ist mir bekannt, dass der Bericht dem Land und der Stadt vorliegt. Wir haben diesen Bericht nicht, deswegen kann ich auch keine konkrete Stellungnahme dazu geben.”

Kritik: zu geringe Auslastung und zu hohe Kosten

Kritisiert wird vor allem die zu geringe Auslastung. 2260 Fahrgäste seien es pro Tag. Im Jahr 2012 gab es eine Kosten- Nutzen- Analyse. Da wurden Kosten von 1,4 Millionen Euro einem Nutzen von 2,2 Millionen Euro gegenübergestellt. Das sei falsch, behaupten die Landesprüfer. Tatsächlich lägen die Kosten bei 4,1 Millionen Euro, während sich der Nutzen bei 1,4 Millionen Euro eingependelt habe.

“Haben bereits eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen erreicht!”



Neumann: “Es ist so, dass wir im ersten Betriebsjahr eine massive Erhöhung der Fahrgastzahlen feststellen konnten. Wir haben gegenüber dem Basisjahr 2014 mittlerweile eine Verdoppelung d er Fahrgastzahlen, was die Potentialanalyse ursprünglich erst für 2025 vorgesehen hat. Wir gehen schon davon aus und sehen das auch an den Rückmeldungen, dass die Fahrgastzahlen in den nächsten Monaten und Jahren noch deutlich steigen werden.”

Krapf hebt in erster Stellungnahme Benefits für Gmunden hervor

Auch Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf verweißt auf die neue Oberflächengestaltung der Gmundner Innenstadt, die neue Traunbrücke, sowie die Sanierung des Kanalsystems und der Strom-, Gas- und Glasfaserleitungen als Mehrwert der Gmundner Straßenbahn hervor. Gleichzeitig bemängelt er die, seiner Ansicht nach, zu hohen Preisgestaltung beim Ticketkauf. 2,30 Euro kostet eine Einzelfahrt innerhalb der Kernzone Gmunden gekauft in der BIM. Ein 6-er Fahrschein vorab gekauft schlägt mit 8,10 Euro zu Buche.

Was kostet eine Einzelfahrt von Gmunden nach Vorchdorf und was sagen Sie zur Preisgestaltung?

Neumann: “Eine Einzelfahrt von Gmunden nach Vorchdorf kostet 3,40 Euro. Da kann man natürlich sagen, es ist zu teuer oder zu billig. Wir haben gesehen, dass das Ticketsystem für viele Leute zu kompliziert ist. Daran haben wir gearbeitet und uns bemüht, es zu vereinfachen. Ich bedanke mich auch für die Unterstützung bei den Gemeinden entlang der Strecke, wo es mittlerweile Vorverkaufsstellen gibt und es dadurch einfacher ist, Tickets zu erlagen.

Ich glaube, hier müssen wir noch weiter arbeiten, an der Einfachheit, aber sicher auch was die Tickets schlussendlich kosten. Es gibt ja die Überlegung des 1-2-3-Tickets, das sicher eine sehr einfache und auch kostengünstige Lösung für den Verkehr ist.”

In Luxemburg fahren die Menschen kostenfrei mit den Öffis, wäre das der richtige Weg für die Strassenbahn? Immerhin platzt sie aus allen Nähten, wenn die Fahrt aus feierlichen Anlässen gratis ist.

Neumann: “Das wäre natürlich eine tolle Sache, würde der öffentlichen Hand aber auch viel Geld kosten. Es würde sehr einfach sein für die Leute, ins Verkehrsmittel einzusteigen. Das kann ich auch bestätigen, immer wenn wir kostengünstig gefahren sind, sind wir auch teilweise übergegangen.”

Conclusio: Das Angebot stimmt, der Preis nicht?

Neumann: “Das Angebot auf der Traunseetram ist sehr gut! Jetzt geht es nur darum, dass die Bürger das auch nutzen.”

Auch der Bürgermeister will die Erkenntnisse nun rasch gemeinsam aufarbeiten und den Blick in die Zukunft richten.