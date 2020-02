Trommelrhythmen für den guten Zweck

Im Papiermachermuseum in Steyrermühl stellen sich mehr als 50 Trommler*innen rund um Pepi Kramer in den Dienst der guten Sache und sammeln bei einem mitreißenden Konzert am 5. April Spenden für ein Waisenhaus- und Schulprojekt in Afrika.

Im Vorjahr führte Pepi Kramer anlässlich des 50. Geburtstags der Lebenshilfe Oberösterreich 2285 Trommler*innen zu einem neuen Trommel-Weltrekord, am 5. April wird er für das Projekt „SORINATU“ aktiv. Beim fast schon traditionellen Trommelkonzert im Papiermachermuseum in Steyrermühl werden unter seiner Leitung auch Djakali Kone (Djembe) aus Burkina Faso, Werner Mann (Keyboard) und 50 weitere Trommler*innen mitwirken und für ein großartiges und aufregendes Konzerterlebnis sorgen. Besucher tun nicht nur ihren Ohren Gutes, sondern haben auch die Gelegenheit, mehr über das Projekt „SORINATU“ in Ghana zu erfahren, dem der Reinerlös des Konzertes zugutekommt.

„Das Benefizkonzert leistet einen solidarischen Beitrag für Mitmenschen wie meinem Freund Sally, die große soziale Projekte verwirklichen und somit für eine bessere Welt kämpfen. Die Erlöse des Konzertes werden helfen, den Bau einer zweiten Schule von SORINATU voranzutreiben“, erklärt Pepi Kramer.

In Erinnerung an den großartigen Weltrekordversuch mit 2285 Trommlern gewährt Pepi Kramer den Bewohnern und Beschäftigten der Lebenshilfe kostenlosen Eintritt in das Konzert. Auch Kinder unter 16 Jahren sind frei, eine Eintrittskarte ist an der Abendkasse um € 12 zu erwerben. Das Konzert wird vom Kultur- und Veranstaltungszentrum ALFA unterstützt.

Über SORINATU

SORINATU ist eine wohltätige, private Initiative, die seit 2010 in Österreich als Verein eingetragen ist. Dieser bietet mittlerweile über 600 Kindern einen Schlafplatz, eine Schulbildung und tägliches Essen. Sally Razak, bekannt als Sally Goldenboy, geb. in Ghana, lebt seit 1991 in Österreich und ist Gründer und Obmann des Vereins. “Bildung ist die stärkste Waffe, mit der wir die Welt verändern können” Nelson Mandela. Mehr Infos zum Schul- und Waisenhausprojekt unter: www.sorinatu.org

Konzert & Karten

Datum: Sontag, 5. April 2020, Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Papiermachermuseum in Steyrermühl

Tickets: 12 € (nur an der Abendkasse), Kinder unter 16 J. FREI

Das Konzert wird unterstützt vom Kultur- und Veranstaltungszentrum ALFA

Foto: Pepi Kramer