VIVA ESPAÑA – Spanische Blasmusikklänge im Toscana Congress

Das Jahreskonzert der Werkskapelle Laufen entführt das Publikum in den Süden

GMUNDEN. Südländische Rhythmen und traditionelle Blasmusik liegen oft näher beieinander als vermutet. Mit El Camino, Portraits of Spain oder Die Maske des Zorros beweist dies das Programm des diesjährigen Jahreskonzertes der Werkskapelle Laufen Gmunden-Engelhof.

Kapellmeister Andreas Ziegelbäck und seine MusikerInnen entführen die Konzertgäste am Samstag, 15. Februar, unter dem Motto VIVA ESPAÑA – es lebe Spanien – auf eine musikalische Reise. Teil der spanischen Nacht ist auch der Opern-Epos Carmen, der insbesondere für die berühmte Habanera-Melodie bekannt ist. Mit der gleichnamigen Fantasie für Soloflöte präsentiert Solistin Lisa Druckenthaner ein wahres Meisterstück. Die studierte Musikerin lässt das wundervolle Werk in den schönsten Tönen erklingen und zeigt ihr virtuoses Können auf der Querflöte eindrucksvoll.

Besucher dürfen sich außerdem auf Stücke wie Amparito Roca oder Tercio de Quites freuen, die ein sommerliches Flair in den Toscana Congress Gmunden zaubern. Bei so manchem Gast werden dabei vermutlich die Erinnerungen des letzten Sommerurlaubs erweckt, während andere neue sueños españoles, also spanische Träume, genießen dürfen.

VVK-Karten für das Jahreskonzert der WK Laufen sind bei allen Mitgliedern der Werkskapelle für 12 € erhältlich, sowie online unter https://www.wk-laufen.at/a/#jahreskonzert zum VVK-Preis reservierbar. Jugendliche mit Ausweis (13-19 Jahre) erhalten einen vergünstigten Preis von 10 €. Für Kinder bis 12 Jahren ist der Eintritt frei.

Foto: Werkskapelle Laufen