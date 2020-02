Die Energieregion Vöckla-Ager veranstaltet gemeinsam mit der Leaderregion Vöckla-Ager und der Gemeinschaftspraxis einen Vortrag über die Auswirkungen des Klimawandels in der Heimat der Alpakas: am Dienstag, den 3.3.2020, 18.30 im Offenen Kulturhaus Vöcklabruck. Eintritt frei – Spenden für eine Schule in Lima sind willkommen!

Foto: privat