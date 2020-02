Vorverkauf für Goiserer Faschingsitzungen startet

Karten für die beiden Faschingsitzungen sind ab 10. Februar erhältlich

Was wäre der Goiserer Fasching ohne die alljährlichen Faschingsitzungen? Das Warten hat ein Ende, denn am Freitag, 21. Februar (20 Uhr) und Montag, 24. Februar (19 Uhr) gibt´s in den beiden Faschingsitzungen wieder ein buntes Programm mit flotten Tanzeinlagen, lustigen Sketches und deftigen Parodien am Ortsgeschehen.

Die Karten für die Sitzungen sind im Vorverkauf am Montag, 10. Februar um 19 Uhr im Feuerwehrhaus Bad Goisern erhältlich. Danach können Karten auch online auf der Homepage der FF Bad Goisern (www.ff-badgoisern.at) ganz einfach geordert werden.

Die Vorbereitungen und Proben der Akteure sind bereits voll im Gange, ein abwechslungsreiches Programm ist garantiert! „Da bleib´n und a Gaudi hab´n“ heißt´s jedenfalls bei der Freitag-Sitzung, denn weiter geht´s mit einem DJ bei Party-Stimmung und Tanzmusik im Saal.

Foto: FF Bad Goisern