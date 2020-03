Selina Mattl und Oliver Höll siegten

Bei idealen Wetter- und Schneeverhältnissen am Krippenstein ging am vergangenen Samstag die 50. Obertrauner Ortsskimeisterschaft über die Bühne. Knapp 60 Teilnehmer der Dachsteingemeinde ermittelten die Schnellsten auf Ski und Board. Bei den Damen siegte erstmals die junge Selina Mattl und holte sich neben dem Titel der Ortsski- auch jenen der Schulskimeisterin. Bei den Herren konnte Oliver Höll die Gesamtwertung für sich entscheiden, die er übrigens vor genau 30 Jahren – während seiner aktiven Rennkarriere – 3 Mal hintereinander gewinnen konnte. Ortschulskimeister wurde Finn-Pirmin Pilz. In der Snowboardklasse schlug wie in den Vorjahren Stefan Dinhobl-Metzler zu!

Die Siegerehrung fand im Gasthof Höllwirt statt. Sportreferent Gerhard Zauner konnte dabei auch Bürgermeister Egon Höll, selbst unter den Teilnehmern, begrüßen. Im Namen der Gemeinde bedankte sich Sportreferent Zauner beim örtlichen Skiclub SC Dachstein, der Wasserrettung Bad Goisern und Peter Puntigam für die Zeitnehmung, beim Team der Krippenstein-Seilbahnen sowie allen Helfern. Der besondere Dank galt der heimischen Wirtschaft für die vielen Pokal- und Sachpreisspenden.

Hauptpreise unter allen Teilnehmern verlost

Dutzende Sachpreise wurden im Anschluss an die Siegerehrung verlost. So auch eine von der Volksbank Bad Goisern gespendete DachsteinWest-Kindersaisonkarte für den Winter 2020/2021, welche just die jüngste Teilnehmerin Hanna Weissenborn gewann.

Die einzelnen Klassensieger:

Bambini: Hanna Weissenborn; Kinder U8: Diana Haider; U10: Noah Höll; U12: Malia Höll; U14: Selina Mattl und Florian Mattl; U16: Fasika Höll und Finn-Pirmin Pilz; U18: Marcel Höll;

AK V: Dietmar Köberl; AK IV: Margit Höll und Stephan Höll; AK III: Ursula Höll und Helmut Schilcher, AK II: Johanna Schilcher und Oliver Höll; AK I: Therese Pilz und Wilhelm Weissenborn; Allgemeine: Mario Cijan; Snowboard: Stefan Dinhobl-Metzler; Gästeklasse: Doris Held;

Foto: Perstl