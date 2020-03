Ausstellung von Di Lena August in der Galerie Salzkammergut Klimikum Vöcklabruck

di Lena August Geboren 1963 in Admont / Stmk. gelernter Stahlbauschlosser

Während des Bundesheeres wird ein Fernkurs in einer Kunstschule in Hamburg absolviert, wo interessante neue Techniken wie z.B. der Umgang mit der Schabfeder erlernt wird 1985 – erste Ausstellung mit anderen Künstlern im Stift Kremsmünster 1990 – Umschulung als Maschinenbauzeichner und Produktdesigner.

Nehme eine Stelle als Designer in Welser Firma an Mittlerweile verheiratet und Vater von 2 Kindern. Immer wieder Ausstellungen im In- und Ausland – u.a. in Salzburg, Ober- u. Niederösterreich sowie in der franz. Schweiz. Auftritte als Karikaturist in Wels, St. Pölten, Weitra (NÖ) München – als besonderes Ereignis sei Bad Ischl zu nennen, wo ich bei einer 2-tägigen Veranstaltung nicht weniger als 260 Porträts anfertigte.

Das Malen von Menschen, spez. Porträts, das ich als Autodidakt selbst erlernt habe, macht große Freude, Menschen werden nun in surreale Bilder eingebaut, dabei fließen auch immer wieder Elemente des Maschinenbaus, der Physik oder der Mythologie ein. Sehr oft geht es um die Problematik des Menschseins, der Umwelt oder/und technologische Aspekte.

2006 – Die bisher erfolgreichste und aufwändigste Serie an Karikaturen, “Blick:punkt Wels” entsteht – ich male in den folgenden 5 Jahren 200 neue Bilder von interessanten Welserinnen und Welser, die in unserer Stadt Besonderes geleistet haben.

Herbst 2020 – Die nächste große Ausstellung in der Galerie NÖFA, die den Arbeitstitel „Blick:punkt MUSIK” trägt, wird viele große Musiker zeigen, besonders im Bereich Rock und Blues, (u.a. Keith Richards, Jon Lord, Peter Gabriel, KISS) aber auch deutsch/österr. Künstler. (R. Fendrich, Udo Jürgens) Nähere Infos bald dazu auf „www.augustdilena.com