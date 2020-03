Brandeinsatz in Regauer Gewerbebetrieb

In einem Gewerbebetrieb in Regau ist am Montag in der Filteranlage ein Brand ausgebrochen. Durch das rasche Eingreifen der Brandschutzgruppe und des Brandschutzbeauftragten vor Ort konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die mittlerweile eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehren Regau und Rutzenmoos unterstützten die Aufräumarbeiten und kontrollierten die Temperaturen mit der Wärmebildkamera. Die eingesetzten Atemschutztrupps der beiden Wehren halfen beim Ausbau der Filter mit. Ebenso waren noch das Rote Kreuz und die Polizei vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Quelle: FF Regau