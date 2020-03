Bürgermeisterin Ines Schiller appelliert zu vorsichtigen Umgang mit Zahlen zu Corona

Seit letzten Dienstag bekommen die oberösterreichischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von den Bezirkshauptmannschaften die Anzahl der jeweils diagnostizierten COVID-19 Fälle in ihrer Gemeinde. Bad Ischl hat, mit Stand 26. März 18:00Uhr, 10 Fälle angegeben.

Bad Ischls Bürgermeisterin Ines Schiller stellt zu deren Aussagekraft fest: „Die Anzahl von zehn Betroffenen in Bad Ischl ist grundsätzlich niedrig. Wie sie sich verändern wird, ist nicht abschätzbar. Selbst dann, wenn die Zahlen veröffentlicht sind, können sie auch schon wieder überholt sein.

Die ersten Patienten in unserer Stadt werden zudem in den nächsten Tagen genesen sein. Bislang wurde auch von keinem kritischen Krankheitsverlauf berichtet, was mich besonders freut.“

Schiller sieht sich verpflichtet, bei einem dramatischen Anstieg in Bad Ischl die Bevölkerung unverzüglich zu informieren. Die jetzt vorliegenden Zahlen können und dürfen auch auf keinem Fall zu einer voreiligen Rücknahme von Schutzmaßnahmen führen.

„Ich möchte mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern von Bad Ischl bedanken, die Maßnahmen ernst nehmen und einhalten. Sie haben so dazu beigetragen, dass die Zahl der Infektion bisher niedrig geblieben ist“, so Bürgermeisterin Ines Schiller. „Darum appelliere ich weiter an die Bevölkerung, durchzuhalten und vorsichtig zu sein, das Ziel ist noch nicht erreicht , doch gemeinsam werden wir es schaffen. Ich bitte auch um Vertrauen. Die Bad Ischler können sich sicher sein, dass wir unsere Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen für sie treffen!“

Foto: privat