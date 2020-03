Corona-bedingte Vorsichtsmaßnahmen

Vöcklabruck. Um die Gefahr durch das Corona-Virus möglichst hintanzuhalten, trifft die Stadtgemeinde eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen.

Das Städtische Seniorenheim ist bis auf Widerruf geschlossen – Besuche sind ausschließlich mit Bewilligung der Heimleitung gestattet!

In Anlehnung an die Empfehlung des Landeshauptmannes werden die Bürgerinnen und Bürger ersucht, nur in wirklich dringenden Fällen beim Bürgerservice im Rathaus, beim Standesamt und auch in der Stadtbibliothek persönlich vorzusprechen und stattdessen per Telefon oder E-Mail Kontakt aufzunehmen. Auch zahlreiche Online-Angebote können genützt werden.

Die Schulen, Kindergärten und Horte werden geschlossen – lediglich für Kinder, deren Betreuung zu Hause aus dringenden Gründen nicht möglich ist, wird ein „Notbetrieb“ für Kinder bis zum 14. Lebensjahr aufrechterhalten. Kinder mit labilem Immunsystem sollten vor allem aus Gründen des Kindeswohls zu Hause betreut werden.

Auch die stadteigene Kultur & Freizeit reagiert: Bis 3. April halten Stadtsaal und Freizeitpark ihre Tore geschlossen. Man ist bemüht, für die geplanten Veranstaltungen Ersatztermine zu finden.