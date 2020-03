Darf es gerade jetzt ein bisserl mehr Vöcklabruck sein?

Liste mit Öffnungszeiten/Lieferservices/Onlineshops der Vöcklabrucker Fachbetriebe

Neben den Super- und Drogeriemärkten in der Stadt haben auch viele Fachbetriebe & Nahversorger wie Bäcker, Fleischhauer, Apotheken, Reformhaus und Lebensmittelhändler geöffnet. Andere wiederum bieten Online-Shops oder telefonischen Journal-bzw. Notdienst an. Viele Vöcklabrucker Betriebe und Unternehmen haben sich auf sehr kreativem Wege Möglichkeiten überlegt, ihre Produkte und ihr Angebot trotz Corona-Krise, Ausgangsbeschränkungen oder Betretungsverbot ihrer Geschäftslokale zu verkaufen und zum Kunden zu bringen.

Auf der Website des Stadtmarketings finden Sie unter www.voecklabruck.info/kleinstadtliebe eine Liste all jener Vöcklabrucker Betriebe, die aktuell geöffnet haben und/oder einen alternativen Service wie Abhol- oder Lieferdienst* anbieten! Die Liste garantiert keine Vollständigkeit und wird täglich aktualisiert und abends online gestellt. Die Liste liegt außerdem auf der Gemeinde auf und ist unter der Nummer 07672/760 zu erfragen.

Wenn auch Sie die regionale Wirtschaft und die Betriebe in Vöcklabruck unterstützen wollen, dann erledigen Sie Ihre Einkäufe in der Stadt. Oder besorgen Sie (Oster)Geschenke so lokal wie möglich, nutzen Sie die alternativen Angebote vieler Geschäfte, kaufen Sie Gutscheine aber vor Allem: Kommen Sie nach Vöcklabruck, sobald es wieder möglich ist.

VÖCKLABRUCKER KLEINSTADTLIEBE-OSTERNEST

Ostern rückt auch in diesen Zeiten näher. Da es heuer nur eingeschränkt möglich sein wird, Ostereinkäufe in Vöcklabruck zu erledigen oder das Osterfest mit seinen Liebsten zu verbringen, möchten das Stadtmarketing den Vöcklabrucker Kleinstadtliebe-Osterhasen gerne zu Ihnen nach Hause schicken! Oder zu einer Person, die Sie gerne mit einem Ostergruß aus Vöcklabruck überraschen möchten, weil ein persönlicher Besuch gerade nicht möglich ist.

Mit einem Vöcklabrucker Osternesterl unterstützen Sie außerdem die lokalen Betriebe und die lokale Wirtschaft und können in besonderen Zeiten ein bisserl Kleinstadtliebe verbreiten.

Gemeinsam mit Vöcklabrucker Fachbetrieben hat das Stadtmarketing deswegen das Projekt “VÖCKLABRUCKER KLEINSTADTLIEBE-NESTERL”

gestartet!

Und so funktionierts:

• Nesterl auf www.voecklabruck.info/osternest selber zusam¬menstellen & bis spätestens 4.4.2020 bestellen.

• Der Kleinstadtliebe-Osterhase bringt Ihren Vöcklabrucker Ostergruß bis 11.4.2020 nach Hause oder zu Jemandem, den Sie damit überraschen möchten.

• Alle Infos & Bestellung auf www.voecklabruck.info/osternest

BESORGUNGSNOTDIENST VÖCKLABRUCK

Gerade jetzt ist es besonders wichtig, zusammenzuhalten und aufeinander zu schauen. Aus diesem Grund hat die Stadtgemeinde gemeinsam mit freiwilligen Helfern und dem Stadtmarketing einen Besorgungsnotdienst für Risikopersonengruppen ins Leben gerufen.

Die Nummer des Besorgungsnotdienstes ist 07672/760 und ist von MO-FR von 09-12 Uhr besetzt.

Der Besorgungsnotdienst steht all jenen Menschen zur Verfügung, die zur Risikopersonengruppe gehören oder ihr Zuhause aus anderen Gründen aktuell nicht verlassen. Egal ob Einkäufe, Erledigungen, Botengänge, Spaziergang mit dem Hund, was immer gerade selber nicht möglich ist, kann vom Besorgungsnotdienst übernommen werden!

Sie möchten sich im Besorgungsnotdienst freiwillig engagieren? Bitte treten Sie der Koordinationsgruppe „Freiwillige für Nachbarschaftshilfe & Kleinstadtliebe Vöcklabruck“ auf Facebook bei oder melden Sie sich ebenfalls unter o.a. Nummer.