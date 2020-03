Der ASKÖ Ohlsdorf Nachwuchs wird auch 2019/20 in der Halle wieder Sieger in der Region OÖ Süd

Zum dritten Mal in Folge wurde der ASKÖ Ohlsdorf Gesamtregionssieger aller Altersklassen (U11-U17) der Region OÖ Süd in der Halle und damit gehört der Wanderpokal nun fix dem ASKÖ Ohlsdorf. Auch dieses Jahr nahmen in der Region OÖ Süd über 70 Fußballvereine teil. In Ohlsdorf trainieren aktuell über 170 Mädchen und Burschen. Nachwuchsleiter Heli Pöll und seine Trainer leisten seit vielen Jahren eine tolle ehrenamtliche Arbeit, die sich auch in den Ergebnissen bei vielen Turnieren widerspiegelt.



Foto: Heinz Derflinger