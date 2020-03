Herkunftskennzeichnung bringt Sicherheit für den Konsumenten

In Zeiten des Corona-Virus kauft sicher, wer regional kauft

„Die durchgängige Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln ist eine langjährige Forderung der Freiheitlichen Bauern. Sie bietet dem Konsumenten Sicherheit und Transparenz vor dem Einkaufsregal“, so der Obmann der Freiheitlichen Bauern OÖ, Landwirtschaftskammerrat LAbg. Ing. Franz Graf.

„Viele Konsumenten machen sich in der aktuellen Situation rund um die zunehmende Ausbreitung des Corona-Virus Sorgen, weil Medien berichten, dass Fleisch und Lebensmittel aus China und Italien unter Umständen infektiös sein könnten“, so Graf weiter. „Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesichert ist, dass das Virus über Lebensmittel übertragen werden kann, hat der Konsument so oder so aktuell keine Möglichkeit, sein Kaufverhalten auf mögliche Gefahren auszurichten“, erinnert Graf daran, dass bei der derzeit mangelhaften Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln im Handel für den Konsumenten nicht eindeutig erkennbar sei, woher die Inhalte des Produktes stammen.

„Daher fordere ich die Bundesregierung dringend auf, die freiheitliche Forderung nach einer durchgehenden Herkunftskennzeichnung, die auch in das letzte Regierungsprogramm Eingang gefunden hatte, mit Nachdruck umzusetzen. Der Konsument hat sich Sicherheit und Transparenz verdient“, so Graf abschließend.

Foto: privat