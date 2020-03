Ischler Tourismusschülerin gewinnt österreichweiten Schreibwettbewerb

Katrin Ellmer aus der 2 HLa konnte sich bei „Zeitung in der Schule“ gegen Dutzende Mitbewerber aus ganz Österreich durchsetzen.

Mit ihrem Kommentar „Klimaschutz – wenn das Gewissen beißt“ konnte die junge Ischlerin die Jury überzeugen. Da dieses Jahr an die 90 Texte eingereicht wurden, haben die Verantwortlichen beschlossen, zwei Beiträge auszuzeichnen. Neben Katrin wurde so auch Gordian Gudenus, ein Schüler eines katholischen Privatgymnasiums in Niederösterreich, auf die Bühne gebeten.

Katrin ist an der Tourismusschule Schülerin der Vertiefung „Digital Marketing“ und Mitglied der Schreibwerkstatt. Diese „Kreativabteilung“ an der Tourismusschule war schon im Vorjahr für ihr digitales Kochbuch oberösterreichweit ausgezeichnet worden. Der jungen Hobbyjournalistin war es erst im Jänner gelungen, einen Praxistag bei der Austria Presse Agentur APA absolvieren zu dürfen.

ZiS (Zeitung in der Schule) ist ein Verein, der 1995 vom Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) gegründet wurde und der sich als Serviceeinrichtung für Lernende und Lehrende versteht. ZiS produziert regelmäßig neue Unterrichtsmaterialien und will einen Beitrag zur Lesekompetenz junger Menschen leisten. Sinnerfassendes Lesen gilt als lebenslange Schlüsselkompetenz und soll Jugendlichen helfen, politische, wirtschaftliche oder kulturelle Informationen kritisch bewerten und hinterfragen zu können.

Die Laudatio hielt die Standard-Mitarbeiterin Maga. Bettina Pfluger, die in einer launigen Feierstunde in der TGA des BIFI Wien die Urkunden überreichte. Die Jugendlichen bekamen dann die Gelegenheit im Rahmen des Debattierclubs “Misch dich ein” ihre Texte vorzutragen.

Ein Schnuppertag bei den Profis als Siegerpreis

Als besondere Belohnung darf Katrin, ebenso wie ihr Mitstreiter Gordian, einen Tag Zeitungsluft in der Redaktion des „Kuriers“ schnuppern. Katrins Text wurde bereits in diversen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. Der Online-Artikel ist in den Salzburger Nachrichten, der Kleinen Zeitung, den Oberösterreichischen Nachrichten, der NÖN und dem trend erschienen. Weitere Veröffentlichungen werden folgen. Die Tourismusschule ist stolz auf ihre talentierte Jungjournalistin und gratuliert ganz herzlich!