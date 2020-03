Mit Auto gegen Baum gekracht

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Samstagvormittag bei Wolfsegg am Hausruck. Ein Autolenker kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Der Unfall ereignete sich Samstagvormittag auf der Obeltshamer Straße, in der Ortschaft Imling, in Wolfsegg am Hausruck. Ein Autolenker kam aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab, fuhr über eine Böschung und krachte folglich gegen einen Baum. Das Auto kam so in Schräglage zum Stillstand.

Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug vor einem weiteren Absturz. Der Lenker musste aufgrund der Schräglage von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Nach notärztlicher Versorgung wurde der Verletzte ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert.

Ein Abschleppunternehmen führte dann das die Bergung des Unfallfahrzeuges durch. Die Feuerwehr unterstützte die Aufräumarbeiten. Die Obeltshamer Straße war rund eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein.

Bildquelle: laumat.at / Matthias Lauber