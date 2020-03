„Mosaik“-Beraterteam steht auch in „Corona-Zeiten“ zur Verfügung

Corona-Krise: Mehr Menschen droht Wohnungsverlust

GMUNDEN/VÖCKLABRUCK: In den kommenden Wochen und Monaten sind noch mehr Menschen als sonst gefährdet, ihre Wohnungen zu verlieren. Arbeitsplatzverluste und weniger Einkommen aufgrund von Kurzarbeit wegen der Corona-Krise führen dazu, dass immer mehr Menschen ihre Miete nicht mehr zahlen können. Rasche Kontaktaufnahme mit den Vermieter*innen zur Darlegung der momentanen Notsituation ist wichtig.

Das Mosaik-Beraterteam steht auch in diesen „Corona-Ausnahmezeiten“ telefonisch und digital für Beratungen zur Verfügung. „Rufen Sie uns an“, appelliert Mosaik-Leiter Stefan Hindinger. „Wir sind telefonisch unter 07672/75145 (Vöcklabruck) bzw. 0676/83940421 (Gmunden) erreichbar. Oder schicken Sie uns ein Mail an mosaik@sozialzentrum.org – Wir rufen zurück.“ Er ersucht Vermieter*innen, Menschen in akuten Notsituationen zu unterstützen.

„Wenn Sie Mietzahlungen nur stunden, informieren Sie betroffene Mieter/innen über unser Beratungsangebot. Damit kann allen Beteiligten viel Leid und Ärger und auch viele Mühen erspart bleiben.“ Neben der Wohnungslosenhilfe Mosaik bieten auch die Sozialberatungsstellen Unterstützung an.

Notschlafstelle auch im Tagesbetrieb

Das Mosaik-Team hat seine Arbeit in der Corona-Krise umgestellt. Nur ein Teil der Mitarbeiter*innen ist im Betrieb. Soweit als möglich wurde auf Home-Office umgestellt. Die Notschlafstelle in Vöcklabruck hat nun auch am Tag geöffnet, damit die Bewohner*innen in der Unterkunft bleiben können. Der Mittagstisch wurde geschlossen. Dreimal in der Woche gibt es zu Mittag eine Ausgabe für Essen zum Mitnehmen.

„Wir müssen improvisieren und lernen mit der Situation umzugehen. Uns ist wichtig, dass gerade jene Menschen die vom Schicksal gebeutelt werden, auch jetzt Unterstützung haben“, so Hindinger. Das Mosaik-Team zählt dabei auch auf die Solidarität in der Region. „Durch Spendengeld können wir Wohnungsverluste vermeiden und armutsgefährdeten Haushalten den Wohnungseinstieg erleichtern“. Solidaritätsfonds-Spendenkonto: IBAN AT62 1860 0000 1602 9548. Die Spenden sind steuerlich absetzbar.

Foto: Mosaik