Sei deinem Nachbarn eine helfende Hand

# SchauAufDichSchauAufMich

#GemeinsamGegenCorona

Krisensituationen können immer wieder zeigen, wie dünn die Decke der Zivilisation ist, wenn der Egoismus voll durchbricht. Doch umgekehrt kann und soll sich in solchen extremen Rahmenbedingungen auch zeigen, dass sich nicht jeder nur selbst der Nächste ist und dass es einen gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt, im Großen wie im kleinen Rahmen.

Und gerade im persönlichen Umfeld kann jeder und jede Einzelne auch abgesehen von den Maßnahmen zur Eindämmung der Virusverbreitung viel tun. Genau das war der Ausgangspunkt für unsere „Nachbarschaftshilfsaktion in Attnang-Puchheim“, betont der ALIF Ortsverein Attnang-Puchheim Jugendobmann Kadir Arslan. Wir wollen unsere MitbürgerInnen, die zur Risikogruppe gehören, helfen, damit Sie ihre Häuser nicht verlassen und somit Ihre Gesundheit gefährden. Wir erledigen für Sie all ihre medizinischen und lebensnotwendigen Einkäufe, der Einkauf wird noch am selben Tag erledigt, so der Öffentlichkeitsarbeiter Hasan Akbulut.

Einer der drei Gründe der Bundesregierung das Haus zu verlassen ist, anderen Menschen zu helfen, welche es selbst nicht mehr können. Und genau diesen Menschen wollen wir helfen, indem wir Hilfsbedürftige mit denjenigen verknüpfen, die gern helfen möchten, teilt Kadir Arslan mit.

Gehören auch Sie zur Risikogruppe, dann kontaktieren Sie uns bitte unter der Nummer 0676 58 12 391 oder schreiben Sie uns eine E-Mail auf a.puchheim@alif.at.