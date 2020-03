Stadtgemeinde Vöcklabruck schließt das Rathaus und die Stadtbibliothek

Als nächster Schritt der Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus schließt die Stadtgemeinde Vöcklabruck das Rathaus und die Stadtbibliothek bis auf Widerruf.

Da auf Anordnung der Bundesregierung die sozialen Kontakte so weit wie möglich einzuschränken sind, schließt das Vöcklabrucker Rathaus seine Pforten. Nur in dringenden Ausnahmefällen können nach telefonischer Vereinbarung Termine vereinbart werden. Schriftliche Eingaben können in den Postkasten geworfen werden. Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail (stadtamt@voecklabruck.at) ist natürlich weiterhin möglich.

Hier die wichtigsten Durchwahlen zur Nummer 07672 / 760:

230 Bürgerservice

208 Standesamt

266 Finanzabteilung

248 Bauabteilung

220 Soziales

214 Sekretariat Bürgermeister Mag. Herbert Brunsteiner

Die Stadtpolizei bleibt selbstverständlich unter 760-400 Ansprechpartner.

Geschlossen sind auch die Stadtkasse im Rathaus und die Stadtbibliothek in der Hinterstadt. Trauungen werden nur noch im kleinsten Kreis abgehalten.