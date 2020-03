Einen Reinerlös von über 30.800 Euro konnte das Organisationsteam des Benefizkonzertes in Vorchdorf überreichen. 20.002 Euro gingen an die Hospizbewegung Gmunden, 10.825 Euro wurden an die Pfarre Vorchdorf übergeben. Die Organisatoren betonen, dass viele freiwilligen Helfern und großzügige Sponsoren zum Gelingen beigetragen haben.

Foto: Hitzenberger