Vöcklabruck hilft zusammen

Der von Stadtgemeinde, Stadtmarketing und Freiwilligen flugs auf die Beine gestellte Besorgungsnotdienst zeigt, wie groß die Hilfsbereitschaft in der Bezirksstadt ist.

Zwischen 9 und 12 Uhr von Montag bis Freitag können Menschen, die das Haus nicht verlassen sollen oder wollen, unter der Nummer des Stadtamtes, 07672 / 760, anrufen und bekannt geben, dass sie den Besorgungsnotdienst in Anspruch nehmen möchten. Rund 75 „gute Geister“ stehen parat, um für Mitbürgerinnen und Mitbürger einkaufen zu gehen, Botengänge zu erledigen oder auch einmal mit dem Hund Gassi zu gehen. Etwa 30 Personen haben bislang Bedarf angemeldet.

Die Freude über die Unterstützung ist groß. „Es ist so berührend, wenn Menschen einander so spontan helfen“, stand auf einem “Danke“-Zettel eines Nutzers an seinen Helfer. Sarah Anna Lothring, eine der freiwilligen „Helferlein“, bringt es auf den Punkt: „Für mich ist das Helfen in dieser Situation sehr wichtig, denn nur gemeinsam können wir Großes schaffen und diese Krise gut überstehen.“

Foto: privat