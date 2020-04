15 Jahre Haft für Mordversuch an Ex

Ein 43-jähriger Mann stand am Mittwoch in Wels vor Gericht, nachdem er im Oktober des vergangenen Jahres in Gmunden seine Ex-Frau auf offener Straße niedergestochen haben soll. Das Urteil lautete 15 Jahre Haft.

Der Mann musste sich am Mittwoch vor dem Landesgericht Wels wegen versuchten Mordes an seiner damals 35-jährigen Ex-Frau verantworten. Der Vorfall soll sich am 02. Oktober 2019 auf offener Straße in Gmunden ereignet haben. Der Mann soll seine Ex-Frau mit dem Messer angegriffen haben, er bestritt dies bis zu letzt und erklärte, dass sich die Frau mit dem Messer selbst verletzt habe.





Der Prozess fand am Mittwoch unter besonderen Covid-19-Schutzvorkehrungen statt. Die Geschworen saßen beispielsweise im Publikumsbereich, Publikum – sprich die Öffentlichkeit – war bei der öffentlichen Verhandlung nicht zugelassen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.