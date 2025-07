Am Sams­tag­vor­mit­tag muss­te ein 33-jäh­ri­ger Berg­stei­ger aus dem Bezirk Salz­burg-Umge­bung vom Mahdl­gupf in Stein­bach am Atter­see geret­tet wer­den. Der Mann war beim Zustieg vom Weg abge­kom­men und kam in einer fels­durch­setz­ten Wie­se nicht mehr weiter.

Geplante Tour auf den Mahdlgupf

Der 33-Jäh­ri­ge war am Sams­tag, dem 12. Juli 2025, zu einer Berg­tour auf den Mahdl­gupf im Gemein­de­ge­biet von Stein­bach am Atter­see auf­ge­bro­chen. Über den anspruchs­vol­len Klet­ter­steig mit der Schwie­rig­keit D/E woll­te er den Gip­fel erreichen.

Notruf aus unwegsamem Gelände

Bereits beim Zustieg kam der Berg­stei­ger jedoch vom mar­kier­ten Weg ab und geriet in stei­les, fels­durch­setz­tes Wie­sen­ge­län­de. Da ein Wei­ter­kom­men nicht mehr mög­lich war, setz­te der Mann gegen 09:30 Uhr einen Not­ruf ab.

Hubschraubereinsatz der Flugpolizei

Die Besat­zung des Poli­zei­hub­schrau­bers rück­te aus und führ­te eine Ret­tung mit­tels Tau durch. Der 33-Jäh­ri­ge wur­de sicher aus sei­ner miss­li­chen Lage geborgen.

Quel­le: LPD OÖ