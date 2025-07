Bei einem Ver­kehrs­un­fall auf der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße in Bad Ischl wur­den am Sams­tag­nach­mit­tag drei Per­so­nen ver­letzt. Ein Motor­rad­fah­rer kol­li­dier­te beim Über­ho­len mit einem E‑Biker.

Unfall beim Überholvorgang

Am Sams­tag, dem 12. Juli 2025, kam es gegen 14:30 Uhr im Gemein­de­ge­biet von Bad Ischl, Orts­teil Mit­ter­wei­ßen­bach, zu einem Ver­kehrs­un­fall mit drei Ver­letz­ten. Ein 68-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer aus dem Bezirk Gries­kir­chen war auf der B145 von Eben­see kom­mend in Rich­tung Bad Ischl unter­wegs. Im Bereich Mit­ter­wei­ßen­bach lief er auf zwei E‑Biker auf und setz­te zum Über­ho­len an.

Kollision mit E‑Biker

Beim Über­hol­vor­gang kam es zur Kol­li­si­on mit dem hin­te­ren der bei­den Rad­fah­rer, einem 54-jäh­ri­gen Mann aus der Stei­er­mark. Bei­de stürz­ten. Auch die 63-jäh­ri­ge Ehe­frau des Motor­rad­fah­rers, die am Sozi­us mit­fuhr, wur­de in den Unfall verwickelt.

Drei Personen ins Klinikum eingeliefert

Der Motor­rad­fah­rer erlitt leich­te Ver­let­zun­gen, wäh­rend sei­ne Ehe­frau und der E‑Biker Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des davon­tru­gen. Alle drei wur­den in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl gebracht.

Quel­le: LPD OÖ