Aktuelles aus den Bibliotheken

Auch wenn die Bibliotheken voraussichtlich noch bis Mitte Mai geschlossen bleiben müssen, die Bibliothekarinnen im Salzkammergut sind gut beschäftigt!

Die Zeit wird genutzt für viele „Hintergrundarbeiten“ wie Inventur oder Reparaturen. Die Bad Ischler Bibliothek wurde frisch ausgemalt, in Hallstatt werden gerade viele neue Medien eingearbeitet für den Neustart und in Ebensee werden die Spiele runderneuert.

Um die Grundversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten liefert das Bibliotheksteam in St. Wolfgang die bestellten Bücher vor die Haustür, auch in Strobl und Hallstatt gibt es ein Abhol- bzw. Lieferservice. In Bad Ischl wird ab der kommenden Woche „zwischen Tür und Angel“ verliehen. Bücher, Spiele, DVDs, Tonieboxen, Toniefiguren, Hörbücher und Zeitschriften können über den Onlinekatalog der Bibliothek reserviert werden, die Übergabe erfolgt unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften.

Die Bibliotheken im Salzkammergut bemühen sich den Ausleihwünschen ihrer Kunden und Kundinnen nachzukommen. Nähere Informationen findet man auf der Website der Bibliothek oder per E-Mail. Alle Veranstaltungen, Literaturkreise, Spielabende, Schreibwerkstätten entfallen leider.Für die Lesung mit Barbara Frischmuth, Sarah Kuratle, Musik: Toni Burger in Bad Ischl gibt es einen Ersatztermin: Freitag, 29. September!