Amtliche Information der Marktgemeinde Altmünster zu COVID19

An alle Haushalte im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Altmünster schickte Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger eine Amtliche Informationen mit den wichtigsten Neuigkeiten und Kontakten im Zusammenhang mit den von der Regierung verordneten Maßnahmen. Darin enthalten Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten bzw. Schließung öffentlicher Einrichtungen, Hilfsangebote sowie hilfreiche Kontaktadressen.

Stets aktuelle Informationen erhalten Sie auch auf der

Homepage der Marktgemeinde Altmünster www.altmuenster.at und auf der

Facebook-Seite www.facebook.com/gemeindealtmuenster.

Bürgermeisterin Feichtinger appellierte in diesem Zusammenhang ein weiteres Mal an die Bevölkerung: „Bitte halten Sie sich auch weiterhin an die Ausgangsbeschränkungen. Wenn Sie die Einkaufszustellung in Anspruch nehmen möchten bzw. Fragen oder Anliegen rund um die Coronakrise haben, melden Sie sich gerne jederzeit unter der Gemeinde-Service-Nummer 07612/87611-0.“

Foto: privat