Beratungsangebote des ELKI Traunsee

ELKI Traunsee informiert:

Aufgrund der aktuellen Situation bieten wir ab sofort kostenlose telefonische Eltern- und Familienberatung an.

BABY und STILLEN Fragen zur Ernährung eines Babys: Stillen, Abstillen, Flasche, Beikost Fragen zum Alltag und den Nächten mit Babys Gisela Neumann, 0664-5433950 (Stillberaterin, Dipl. Säuglingsschwester)

ELTERN- und FAMILIENBERATUNG: Fragen zum Familienalltag, wenn alle Ressourcen von außen wegfallen: Wie kann ich mein Kind in der jetzigen Situation unterstützen damit es ihm gut geht… Muss ich mein Kind rund um die Uhr beschäftigen… Wie wird mein Kind selbstständig… Was mache ich wenn meine Kinder ständig mit ihren Geschwistern streiten… Sowie viele andere Fragen, zum Thema Alltag/neuer Alltag in der Familie…

Für den Erstkontakt sind wir für euch telefonisch unter 0664-73841684 von 08.00-18.00 Uhr sowie per email erreichbar. Unser Beratungsteam wird sich dann mit euch in Verbindung setzen. Dank einer Förderung des Bundes können wir diese kostenlos anbieten.